Ue | Gentiloni | ' confido in approvazione Recovery entro aprile 2021'

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Bruxelles, 2 ott. (Adnkronos) - La presidenza tedesca del Consiglio Ue "sta lavorando molto duramente con il Parlamento per una cosa mai fatta, avere debito comune per obiettivi di tutta l'Ue. Non è una cosa normale, ma straordinaria.che potremo approvare questo piano di rilancio alla scadenza dell'". Lo dichiara il commissario europeo all'Economia Paolo, intervistato nel programma "Ici l'Europe" di France 24 e Rfi. L'intervista completa andrà in onda domani.