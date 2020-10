Traffico Roma del 02-10-2020 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 2 ottobre 2020) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione Studio Stefano Baiocchi ci sono ancora disagi sul Raccordo Anulare devo a causa di un incidente si sono formate Code in carreggiata interna Cassia bis Flaminia Salaria in direzione quindi Nomentana ancora sul raccordo in carreggiata esterna permangono code a tratti perintenso a partire dallo svincolo Pontinia fino all’uscitanina sulla tangenziale in direzione San Giovanni tra Tor di Quinto e la Salaria e tra l’uscita Pietralata Monti Tiburtini il bivio per laL’Aquila su quest’ultima code da Portonaccio al bivio per la tangenziale est era decisamente trafficata a Cascina interessata da code 31 Giustiniana Tomba di Nerone e ci sono disagi e code non via di Tor Vergata per lavori all’altezza di via Carlo betocchi sia in ...