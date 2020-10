Sondaggi elettorali Index: Lega e Pd distanti solo quattro punti (Di venerdì 2 ottobre 2020) Sono quattro i punti di consenso che dividono la Lega dal Partito Democratico secondo gli ultimi Sondaggi elettorali Index Research per Piazza Pulita, andati in onda durante la puntata del 1 ottobre. Il Carroccio rimane dunque al primo posto ma con il 24% (dieci punti in meno rispetto alle Europee 2019) mentre i dem si attestano al 20,5%. Fratelli d’Italia mette la freccia e sorpassa un Movimento 5 Stelle in crisi (16,2% contro 16%). Sotto il 10% troviamo Forza Italia sondata intorno al 6,1% e La Sinistra (3,5%). Appena sopra la soglia di sbarramento del 3% ecco Azione (3,1%) e Italia Viva (3%). Seguono Verdi e +Europa entrambi sondati al 2%. Chiude Cambiamo di Toti dato all’1,4% mentre gli altri partiti tutti insieme raccolgono il 2,2%. La quota di ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 2 ottobre 2020) Sonodi consenso che dividono ladal Partito Democratico secondo gli ultimiResearch per Piazza Pulita, andati in onda durante la puntata del 1 ottobre. Il Carroccio rimane dunque al primo posto ma con il 24% (dieciin meno rispetto alle Europee 2019) mentre i dem si attestano al 20,5%. Fratelli d’Italia mette la freccia e sorpassa un Movimento 5 Stelle in crisi (16,2% contro 16%). Sotto il 10% troviamo Forza Italia sondata intorno al 6,1% e La Sinistra (3,5%). Appena sopra la soglia di sbarramento del 3% ecco Azione (3,1%) e Italia Viva (3%). Seguono Verdi e +Europa entrambi sondati al 2%. Chiude Cambiamo di Toti dato all’1,4% mentre gli altri partiti tutti insieme raccolgono il 2,2%. La quota di ...

