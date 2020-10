Romina Power, 69 anni di segreti: sogni erotici, tradimenti e pratiche voodoo (Di venerdì 2 ottobre 2020) Tutti i segreti di Romina Power, proprio oggi la cantante compie 69 anni e quale modo migliore per festeggiarla se non tirare fuori qualche scheletro dall’armadio? Ecco il segreto più grande. Romina Power Fonte foto InstagramFiglia di Tyrone Power e Linda Christian, la talentuosa e bella Romina Power compie oggi 69 anni. Una vita fatta di successi, amori ma anche incredibili dolori e tormenti. Una vita davvero piena quella di Romina che già all’età di 16 anni solcava le prime scene e incontrava l’amore della sua vita, Albano Carrisi, conosciuto sul set di Nel sole. Nel luglio 1970 i due giovanissimi e ... Leggi su chenews (Di venerdì 2 ottobre 2020) Tutti idi, proprio oggi la cantante compie 69e quale modo migliore per festeggiarla se non tirare fuori qualche scheletro dall’armadio? Ecco il segreto più grande.Fonte foto InstagramFiglia di Tyronee Linda Christian, la talentuosa e bellacompie oggi 69. Una vita fatta di successi, amori ma anche incredibili dolori e tormenti. Una vita davvero piena quella diche già all’età di 16solcava le prime scene e incontrava l’amore della sua vita, Albano Carrisi, conosciuto sul set di Nel sole. Nel luglio 1970 i due giovanissimi e ...

