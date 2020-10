Rio Ave-Milan, reazione show di Suma ai rigori: “Il sistema nervoso è solo un’ipotesi” (VIDEO) (Di venerdì 2 ottobre 2020) show di Mauro Suma nel commentare il match tra Rio Ave e Milan e in particolare i pazzi rigori. Il telecronista tifoso rossonero ha sofferto nell’incredibile lotteria dagli undici metri in cui è praticamente successo di tutto, ma passati i tanti spaventi può finalmente esultare dopo il ventiquattresimo tiro dal dischetto: “Siamo stati sul cornicione”, “Grazie Gigio, la manona”, “Il sistema nervoso ormai è solo un’ipotesi, non c’è più”. In alto il VIDEO. Leggi su sportface (Di venerdì 2 ottobre 2020)di Mauronel commentare il match tra Rio Ave ee in particolare i pazzi. Il telecronista tifoso rossonero ha sofferto nell’incredibile lotteria dagli undici metri in cui è praticamente successo di tutto, ma passati i tanti spaventi può finalmente esultare dopo il ventiquattresimo tiro dal dischetto: “Siamo stati sul cornicione”, “Grazie Gigio, la manona”, “Ilormai èun’ipotesi, non c’è più”. In alto il

