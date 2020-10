Reddito di Emergenza entro il 15 ottobre | a chi spetta

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Coi medesimi requisiti previsti nel Dl Rilancio e con la medesima procedura online, è possibile richiederela data del 15la seconda tranche deldi, strumento di sostegno straordinario alper le famiglie rimaste escluse dalle diverse indennità Covid. Il contributo in denaro è riconosciuto per due mensilità, ma pagato tutto insieme. Necessaria DSU valida Per fare domanda di undiall’INPS serve una valida DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica), ovvero quella documentazione che normalmente si prepara per la richieste dell’ISEE, che quest’anno è un po’ cambiata. La precisazione arriva dall’INPS, secondo cui l’esame delle prime richieste pervenute ...