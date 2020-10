Quarto Grado, audio in tilt: sabotato Gianluigi Nuzzi. Caccia al colpevole (Di venerdì 2 ottobre 2020) Un fastidioso gracchiare che per almeno 15 minuti ha reso difficilissimo ascoltare servizi e dibattito in studio a Quarto Grado, trasmissione condotta da Gianluigi Nuzzi dedicata in gran parte al terribile delitto di Lecce. Nuzzi ha chiesto scusa ai telespettatori, assicurando che i tecnici stavano lavorando (e alle 21,45 audio tornato normale). Caccia ai presunti sabotatori che avevano rovinato la trasmissione. Chi sarà stato? Qualcuno che non voleva sentire particolari esclusivi su quel duplice assassinio? O un nemico di Nuzzi, che ne vanta parecchi soprattutto fra monsignori del Vaticano che ha infilzato nei suoi numerosi libri inchiesta? Ah, saperlo! Leggi su iltempo (Di venerdì 2 ottobre 2020) Un fastidioso gracchiare che per almeno 15 minuti ha reso difficilissimo ascoltare servizi e dibattito in studio a, trasmissione condotta dadedicata in gran parte al terribile delitto di Lecce.ha chiesto scusa ai telespettatori, assicurando che i tecnici stavano lavorando (e alle 21,45tornato normale).ai presuntiri che avevano rovinato la trasmissione. Chi sarà stato? Qualcuno che non voleva sentire particolari esclusivi su quel duplice assassinio? O un nemico di, che ne vanta parecchi soprattutto fra monsignori del Vaticano che ha infilzato nei suoi numerosi libri inchiesta? Ah, saperlo!

