Parte il Giro delle lunghe ombre con un Peter Sagan in più ed un Beppe Conti in meno (Di venerdì 2 ottobre 2020) Un Giro d’Italia corso in autunno non c’è mai stato e, speriamo, non ci sia mai più. Detto ciò, bisogna fare buon viso a pessimo gioco rallegrandosi del fatto che, a dispetto di tutto, le angherie dell’UCI a guida francese ancora più che del Covid, si correrà risalendo lo stivale dal duomo di Monreale fino a quello di Milano. Mauro Vegni, giustamente, non è voluto scendere a compromessi con l’ente internazionale che aveva fatto capire che, in presenza di una decurtazione di tre tappe della corsa rosa, proposta accettata peraltro dalla Vuelta Espaňa, si sarebbe evitata la concomitanza con le grandi classiche del nord. Bene ha fatto il patron del Giro a rifiutare questo diktat anche perché, nella sostanza, evitare le sovrapposizioni, o comunque ridurle, poco avrebbe inciso sulla ... Leggi su tpi (Di venerdì 2 ottobre 2020) Und’Italia corso in autunno non c’è mai stato e, speriamo, non ci sia mai più. Detto ciò, bisogna fare buon viso a pessimo gioco rallegrandosi del fatto che, a dispetto di tutto, le angherie dell’UCI a guida francese ancora più che del Covid, si correrà risalendo lo stivale dal duomo di Monreale fino a quello di Milano. Mauro Vegni, giustamente, non è voluto scendere a compromessi con l’ente internazionale che aveva fatto capire che, in presenza di una decurtazione di tre tappe della corsa rosa, proposta accettata peraltro dalla Vuelta Espaňa, si sarebbe evitata la concomitanza con le grandi classiche del nord. Bene ha fatto il patron dela rifiutare questo diktat anche perché, nella sostanza, evitare le sovrapposizioni, o comunque ridurle, poco avrebbe inciso sulla ...

