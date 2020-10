“Ordinanza improvvisa e immotivata Colpo di grazia per un settore già in crisi”

Leggi su cronachesalerno

(Di venerdì 2 ottobre 2020) di Erika Noschese “Un’ordinanzache rischia di infliggere ildia un, come quello delle cerimonie e degli eventi privati, già messo in ginocchio da mesi di chiusura”. Parla così Serena Ranieri, presidente di Federmep, la prima associazione di categoria nazionale che rappresenta tutti i professionisti e le aziende delrelatvo al wedding ed eventi privati. La nuova ordinanza del governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca, di fatti, colpisce ancora una volta uno dei settori più in crisi, anche a causa dell’emergenza Coronavirus, quello dei matrimoni e degli eventi privati. Si parla, infatti, di oltre 10mila imprese nella sola regione Campania direttamente o indirettamente coinvolte. ...