"Non potremmo essere più felici e amati": i Ferragnez ringraziano i follower per gli auguri

"Non potremmo essere più felici". Così, il giorno dopo l'annuncio dell'arrivo del loro secondogenito, Chiara Ferragni e Fedez parlano ai follower pubblicando una foto che li ritrae insieme al piccolo Leone, futuro fratello maggiore.I Ferragnez ringraziano gli ammiratori, scrivendo "grazie per le parole e per i messaggi. Ci sentiamo amati". "auguri a tutte le future mamme!" aggiunge Fedez, commentando la foto postata dalla moglie. Il rapper e l'imprenditrice digitale diventeranno di nuovo genitori all'inizio del 2021.Leone è nato a Los Angeles il 19 marzo 2018, mentre la coppia è convolata a nozze nel settembre dello stesso anno a Noto, in ...

Ultime Notizie dalla rete : Non potremmo Chiara Ferragni incinta, Fedez e Leone: «Non potremmo essere più felici» Vanity Fair Italia Magi (Omceo Lazio): "Assurdo, non sono abilitati, a questo punto facciamoli pure nei supermercati”

02 OTT - “Non condivido nella maniera più assoluta la possibilità di fare i vaccini nella farmacie perché i farmacisti non sono abilitati a fare questo e la legge ci costringe ad intervenire. Non c'è ...

Maledetta politica. Giuseppe Conte tira a campare, l'Italia può tirare le cuoia

"Meglio tirare a campare che tirare le cuoia", la celebre massima di Giulio Andreotti sembra esser stata fatta propria da Giuseppe Conte. Ci si chiede, allora, fino a quando il Paese se lo potrà perme ...

