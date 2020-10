Nel Lazio è diventato obbligatorio l'uso della mascherina in strada (Di venerdì 2 ottobre 2020) obbligatorio l'uso della mascherina all'aperto nel Lazio. Lo prevede un'ordinanza della Regione Lazio. Lo ha annunciato l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato, nel corso di una conferenza stampa insieme al presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. Leggi su agi (Di venerdì 2 ottobre 2020)l'usoall'aperto nel. Lo prevede un'ordinanzaRegione. Lo ha annunciato l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato, nel corso di una conferenza stampa insieme al presidenteRegione, Nicola Zingaretti.

