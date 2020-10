Maurizio Battista in ospedale: ‘Me la sono vista brutta’ (Di venerdì 2 ottobre 2020) Parla da un letto d’ospedale Maurizio Battista, e sui social fa sapere ai fan di essere stato ricoverato per una “bruttissima infiammazione al pancreas che mi ha preso ieri e che mi ha debilitato alla grande”. Il comico nella serata del 2 ottobre avrebbe dovuto tenere uno spettacolo a Ostia, chiaramente rinviato a data da destinarsi. Il messaggio di Maurizio Battista “Me la sono vista brutta ma come dice Vasco… siamo ancora qua! … Grazie a Alessandra che mi ha praticamente preso per i capelli (e ho detto tutto), portato qui dove mi stanno curando nel migliore dei modi. Un forte abbraccio, daie che passa” scrive Maurizio Battista. Il rammarico più grande dell’artista è ... Leggi su tvzap.kataweb (Di venerdì 2 ottobre 2020) Parla da un letto d’, e sui social fa sapere ai fan di essere stato ricoverato per una “bruttissima infiammazione al pancreas che mi ha preso ieri e che mi ha debilitato alla grande”. Il comico nella serata del 2 ottobre avrebbe dovuto tenere uno spettacolo a Ostia, chiaramente rinviato a data da destinarsi. Il messaggio di“Me labrutta ma come dice Vasco… siamo ancora qua! … Grazie a Alessandra che mi ha praticamente preso per i capelli (e ho detto tutto), portato qui dove mi stanno curando nel migliore dei modi. Un forte abbraccio, daie che passa” scrive. Il rammarico più grande dell’artista è ...

