Maltempo in Liguria: frane nello Spezzino, il fiume Vara esonda in più punti a Sesta Godano e Varese Ligure

Spezzino e alta Val di Vara in particolare colpite dal Maltempo questa mattina. Il fiume Vara ha superato il livello di guardia ed è uscito in più punti a Sesta Godano e Varese Ligure, dove ha provocato allagamenti e l'interruzione di alcune strade provinciali. frane si sono registrate sulle alture di Varese Ligure e di Maissana dove alcune abitazioni sono raggiungibili solo da percorsi secondari. Allagati alcuni fondi a San Pietro Vara. A Sesta Godano preallerta per alcune famiglie che vivono nelle frazioni vicine al fiume, a rischio evacuazione. Registrate raffiche di vento ...

Il primo weekend di ottobre sarà caratterizzato dal maltempo diffuso su tutta Italia. La prossima settimana, dopo altri rovesci, i temporali diverranno meno frequenti ...

