La positività al Covid non ferma Ibrahimovic: l'allenamento è in casa. "Questo animale non può essere domato" – Video

Positivo al Covid ma senza fatica. Zlatan Ibrahimovic ha pubblicato sui suoi account social un Video che lo vede allenarsi serenamente sul tapis roulant di casa, nonostante il contagio conclamato, anche se senza sintomi, dichiarato una settimana fa. Il giocatore del Milan ha accompagnato le immagini con una didascalia: "Questo animale non può essere domato".

