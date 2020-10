Highlights e gol Fiorentina-Sampdoria 1-2, Serie A 2020/2021 (VIDEO) (Di venerdì 2 ottobre 2020) Gli Highlights e i gol di Fiorentina-Sampdoria 1-2, anticipo della terza giornata di Serie A 2020/2021. Ospiti in vantaggio al 42′ grazie a Fabio Quagliarella, che si procura un calcio di rigore venendo strattonato da Ceccherini e dagli 11 metri non sbaglia, battendo Dragowski con grande freddezza. Nella ripresa gli uomini di Iachini trovano il pareggio con Dusan Vlahovic al 72′, ma il match winner che regala i tre punti alla Sampdoria è il neo entrato Valerio Verre, il quale sfrutta un passaggio vincente di Audero e batte Dragowski con un pregevole pallonetto. In alto e di seguito le immagini salienti del match. LE PAGELLE E IL TABELLINO DEL MATCH Leggi su sportface (Di venerdì 2 ottobre 2020) Glie i gol di1-2, anticipo della terza giornata di. Ospiti in vantaggio al 42′ grazie a Fabio Quagliarella, che si procura un calcio di rigore venendo strattonato da Ceccherini e dagli 11 metri non sbaglia, battendo Dragowski con grande freddezza. Nella ripresa gli uomini di Iachini trovano il pareggio con Dusan Vlahovic al 72′, ma il match winner che regala i tre punti allaè il neo entrato Valerio Verre, il quale sfrutta un passaggio vincente di Audero e batte Dragowski con un pregevole pallonetto. In alto e di seguito le immagini salienti del match. LE PAGELLE E IL TABELLINO DEL MATCH

