Governo | Di Battista ad Accordi&Disaccordi Nove | “L’incontro di Luigi Di Maio con Gianni Letta? Io non lo incontro | grazie a Dio”

"Non so cosa si siano detti, Luigi Di Maio e Gianni Letta, ma forse certi incontri, certi protocolli non li comprendo del tutto, forse sono diverso, ma io Gianni Letta non lo incontro, grazie a Dio". Così l'ex deputato pentastellato, Alessandro Di Battista, ospite di 'Accordi e Disaccordi', il talk politico condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi, con la partecipazione di Marco Travaglio, sul Nove tutti i venerdì alle 22.45, commenta l'incontro dello scorso 15 luglio tra il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio e lo storico braccio destro di Silvio Berlusconi, Gianni Letta.

