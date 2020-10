Giovanni Ciacci: "Zorzi? Gli influencer non dovrebbe fare tv. De Lellis e Salemi scomparse" (Di venerdì 2 ottobre 2020) Giovanni Ciacci, intervistato dal settimanale 'Novella 2000', in edicola questa settimana, ha svelato i reali motivi di frizione con Tommaso Zorzi, da tre settimane, recluso nella casa del 'Grande Fratello Vip 5'. Durante una diretta a 'Pomeriggio 5', Biagio d'Anelli aveva ipotizzato che l'attrito tra l'opinionista tv e l'influencer fossero da ricercare in un fidanzato condiviso. Ipotesi immediatamente smentita dal costumista delle dive alla rivista diretta da Roberto Alessi: 02 ottobre 2020 14:53. Leggi su blogo (Di venerdì 2 ottobre 2020), intervistato dal settimanale 'Novella 2000', in edicola questa settimana, ha svelato i reali motivi di frizione con Tommaso, da tre settimane, recluso nella casa del 'Grande Fratello Vip 5'. Durante una diretta a 'Pomeriggio 5', Biagio d'Anelli aveva ipotizzato che l'attrito tra l'opinionista tv e l'fossero da ricercare in un fidanzato condiviso. Ipotesi immediatamente smentita dal costumista delle dive alla rivista diretta da Roberto Alessi: 02 ottobre 2020 14:53.

bebeblogit : Giovanni Ciacci: 'Zorzi? Gli influencer non dovrebbe fare tv. De Lellis e Salemi scomparse' - INTEER999 : RT @Novella_2000: Giovanni Ciacci sul perché del suo ‘odio’ per Tommaso Zorzi: ‘Mi imita, e mi imita male’ - Novella_2000 : Giovanni Ciacci sul perché del suo ‘odio’ per Tommaso Zorzi: ‘Mi imita, e mi imita male’ - veracegossip : Giovanni Ciacci contro gli influencer.... Dopo la TV spariscono... A noi non sembra @GiuliaSalemi93 sta conducendo… - blogtivvu : #GFVip, Giovanni Ciacci durissimo con Tommaso Zorzi, Giulia De Lellis e Giulia Salemi: l'affondo contro gli influen… -