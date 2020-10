GF Vip, nella notte le telecamere inquadrano lei (tra loro due). Si fa sempre più notare (Di venerdì 2 ottobre 2020) Dayane Mello, beccata a letto tra di loro. La nuova edizione del Grande Fratello Vip continua a regalare momenti imperdibile per i più appassionai fan del reality. Una notte molto particolare per la modella brasiliana, ripresa dalle telecamere in un momento decisamente ‘piccante’. Infatti Dayane Mello è stata ripresa nello stesso letto di Pierpaolo Petrelli, ma non erano da soli. Non una coppia, ma un trio. La modella brasiliana Dayane Mello ha trascorso la notte nello stesso letto dell’ex velino di Striscia la Notizia, ma i due non erano da soli. Si è aggiunto alla coppia anche Enock Barwuah, che tutti sanno essere il fratello della sua ex fiamma Mario Balotelli. D’altronde nella vita della brasiliana, nessun amore in vista. Un cuore non impegnato può ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 2 ottobre 2020) Dayane Mello, beccata a letto tra di. La nuova edizione del Grande Fratello Vip continua a regalare momenti imperdibile per i più appassionai fan del reality. Unamolto particolare per la modella brasiliana, ripresa dallein un momento decisamente ‘piccante’. Infatti Dayane Mello è stata ripresa nello stesso letto di Pierpaolo Petrelli, ma non erano da soli. Non una coppia, ma un trio. La modella brasiliana Dayane Mello ha trascorso lanello stesso letto dell’ex velino di Striscia la Notizia, ma i due non erano da soli. Si è aggiunto alla coppia anche Enock Barwuah, che tutti sanno essere il fratello della sua ex fiamma Mario Balotelli. D’altrondevita della brasiliana, nessun amore in vista. Un cuore non impegnato può ...

