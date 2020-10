Follia, in diretta Tik tok: suo marito le dà fuoco davanti agli occhi dei fan (Di venerdì 2 ottobre 2020) Una influencer con quasi un milione di seguaci, è morta in seguito al gesto di Follia del marito che le ha dato fuoco in diretta. L’influencer Lamu (Fonte foto: web)Sempre solare e sorridente, come nei video, tanto amati dai fan, che le erano valsi una discreta popolarità. 782.000 seguaci, sulla piattaforma Tik Tok, Lamu è morta a soli 30 anni. L’ex marito, che a quanto pare l’aveva già minacciata in diverse occasioni, ha fatto irruzione a casa della donna, cospargendola di benzina e dandole fuoco durante una diretta. La donna, è morta dopo l’attacco ricevuto in diretta. Immagini interrotte, ma i fan avevano sentito le urla Tik Tok (Fonte foto: Pixabay)Sulla variante cinese di ... Leggi su chenews (Di venerdì 2 ottobre 2020) Una influencer con quasi un milione di seguaci, è morta in seguito al gesto didelche le ha datoin. L’influencer Lamu (Fonte foto: web)Sempre solare e sorridente, come nei video, tanto amati dai fan, che le erano valsi una discreta popolarità. 782.000 seguaci, sulla piattaforma Tik Tok, Lamu è morta a soli 30 anni. L’ex, che a quanto pare l’aveva già minacciata in diverse occasioni, ha fatto irruzione a casa della donna, cospargendola di benzina e dandoledurante una. La donna, è morta dopo l’attacco ricevuto in. Immagini interrotte, ma i fan avevano sentito le urla Tik Tok (Fonte foto: Pixabay)Sulla variante cinese di ...

