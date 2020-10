Florenzi, la prima rete col Psg è un eurogol! (Di venerdì 2 ottobre 2020) Alessandro Florenzi a Parigi sembra essere rinato. "È una città fantastica" , aveva dichiarato qualche giorno fa l'ex laterale della Roma . Ma il feeling sembra essere scattato non solo con la ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 2 ottobre 2020) Alessandroa Parigi sembra essere rinato. "È una città fantastica" , aveva dichiarato qualche giorno fa l'ex laterale della Roma . Ma il feeling sembra essere scattato non solo con la ...

sportli26181512 : Florenzi, la prima rete col Psg è un eurogol!: I campioni di Francia vincono 6-1 contro l'Angers: apre l'ex giallor… - RaiSport : ?? Il #Psg ne fa 6 all'#Angers, super gol di #Florenzi Prima rete a Parigi per l'ex laterale della #Roma ??… - Maggico7 : @cavmar2000 No dai. Calabria è al livello di de scoglio. Florenzi prima di avere problemi al ginocchio era un signo… - datzebao : @VincenzoPecchi1 @PinoVaccaro77 @Florenzi @OfficialASRoma Purtroppo è del tutto evidente che non sia arrivata alcun… - MMoretti24 : ?? Con questo magnifica rete al 7' del match contro l'Angers, Alessandro #Florenzi ???? rompe un digiuno con il goal… -