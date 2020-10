Ecco il Chromecast Google TV, con telecomando e comandi vocali (Di venerdì 2 ottobre 2020) Google ha annunciato un nuovo Chromecast, questa volta molto diverso dalle edizioni precedenti che hanno avuto molto successo negli anni. Mentre il Chromecast classico, ha sempre funzionato un po' come fosse un ricevitore da collegare alla TV, in modo da poter inviare contenuti in streaming alla TV dal Pc o dallo smartphone. Il nuovo Chromecast con Google TV, invece, è un dispositivo autonomo di streaming, che permette di utilizzare le applicazioni come Youtube o Netflix sulla TV, senza bisogno che esso sia collegato ad un computer o un telefono.il Chromecast con Google TV è un dispositivo di streaming a tutti gli effetti con un sistema operativo interno, un menù completo che riunisce tutti i servizi di streaming ed un telecomando. ... Leggi su navigaweb (Di venerdì 2 ottobre 2020)ha annunciato un nuovo, questa volta molto diverso dalle edizioni precedenti che hanno avuto molto successo negli anni. Mentre ilclassico, ha sempre funzionato un po' come fosse un ricevitore da collegare alla TV, in modo da poter inviare contenuti in streaming alla TV dal Pc o dallo smartphone. Il nuovoconTV, invece, è un dispositivo autonomo di streaming, che permette di utilizzare le applicazioni come Youtube o Netflix sulla TV, senza bisogno che esso sia collegato ad un computer o un telefono.ilconTV è un dispositivo di streaming a tutti gli effetti con un sistema operativo interno, un menù completo che riunisce tutti i servizi di streaming ed un. ...

