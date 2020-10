E’ un obbligo morale scaricare l’App Immuni. Conte: “Abbiamo una pandemia in corso e i numeri devono spingerci a tenere molto alta la soglia di attenzione” (Di venerdì 2 ottobre 2020) “I numeri devono spingerci a tenere molto alta la soglia di attenzione. Annuncio che è partita una campagna, a cui hanno aderito tutte le testate giornalistiche, pubbliche e private, per promuovere la diffusione della app Immuni. Pur essendo facoltativo è sicuramente un obbligo morale partecipare a questo programma. I dati restano anonimi, la geolocalizzazione è disattivata”. E’ quanto ha detto, incontrando la stampa a Bruxelles, il premier Giuseppe Conte a proposito dell’evoluzione dell’epidemia di Coronavirus in Italia. “Abbiamo avuto uno scambio con i leader sulle rispettive esperienze nazionali – ha aggiunto il presidente del Consiglio ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 2 ottobre 2020) “Iladi attenzione. Annuncio che è partita una campagna, a cui hanno aderito tutte le testate giornalistiche, pubbliche e private, per promuovere la diffusione della app. Pur essendo facoltativo è sicuramente unpartecipare a questo programma. I dati restano anonimi, la geolocalizzazione è disattivata”. E’ quanto ha detto, incontrando la stampa a Bruxelles, il premier Giuseppea proposito dell’evoluzione dell’epidemia di Coronavirus in Italia. “Abbiamo avuto uno scambio con i leader sulle rispettive esperienze nazionali – ha aggiunto il presidente del Consiglio ...

