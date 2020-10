"Cretini senz'anima". Salvini non può tacere: coronavirus e auguri di morte, l'orrore sinistro | Guarda (Di venerdì 2 ottobre 2020) "Cretini senz'anima". Matteo Salvini definisce così, in un post durissimo su Twitter, tutti coloro che insultano un avversario politico malato di coronavirus, festeggiano o peggio ancora augurano la morte al malcapitato. Il leader della Lega parla di Donald Trump e sua moglie Melania Trump, ma anche in Italia casi simili non sono mancati nelle ultime settimane. Da Flavio Briatore, deriso per la prostatite rivelatasi poi contagio da Covid, e accusato in pratica di essere l'untore del Billionaire e della Costa Smeralda, a Silvio Berlusconi, anche lui ricoverato e al cui eventuale peggioramento molti talebani di sinistra erano pronti a stappare una bottiglia di prosecco. Per finire con lo stesso Salvini, che colpito da qualche dolore da ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 2 ottobre 2020) "". Matteodefinisce così, in un post durissimo su Twitter, tutti coloro che insultano un avversario politico malato di, festeggiano o peggio ancora augurano laal malcapitato. Il leader della Lega parla di Donald Trump e sua moglie Melania Trump, ma anche in Italia casi simili non sono mancati nelle ultime settimane. Da Flavio Briatore, deriso per la prostatite rivelatasi poi contagio da Covid, e accusato in pratica di essere l'untore del Billionaire e della Costa Smeralda, a Silvio Berlusconi, anche lui ricoverato e al cui eventuale peggioramento molti talebani di sinistra erano pronti a stappare una bottiglia di prosecco. Per finire con lo stesso, che colpito da qualche dolore da ...

DiabolMark : RT @Burletta12: Salvietta fa progressi. Inizia ad ammettere che i suoi fan sono dei cretini senz'anima. O vale solo per i non neri? Se es… - Burletta12 : Salvietta fa progressi. Inizia ad ammettere che i suoi fan sono dei cretini senz'anima. O vale solo per i non neri… - _eeWee_ : @matteosalvinimi @realDonaldTrump @FLOTUS Ovviamente nei cretini senz'anima sono compresi quelli del 'magari muoion… -

