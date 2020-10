Coronavirus, Cartabellotta (Gimbe): “Mille persone in terapia intensiva e 9-10mila ospedalizzati entro Natale, cifre gestibili” (Di venerdì 2 ottobre 2020) Lo scenario “tsunami” Covid-19 di febbraio e marzo scorsi “non dovremmo più riviverlo, perché la curva dei contagi è monitorata e non ci sono carenze di dispositivi. È impossibile ipotizzare una seconda ondata come la prima, ma dobbiamo entrare nell’ottica che dal 3 giugno siamo ripartiti dal via e stiamo monitorando la risalita della curva. Poi, complice una estate un po’ troppo allegra, con decisioni che non dovevano essere prese, come la riapertura delle discoteche, la curva è risalita da 1.400 casi a settimana a 1.400 al giorno, anzi ora la media è 1.700“. È quanto ha dichiarato il presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta, al Forum Sistema Salute, a Firenze. “Con questo ritmo di crescita lineare e non esponenziale – sottolinea ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 2 ottobre 2020) Lo scenario “tsunami” Covid-19 di febbraio e marzo scorsi “non dovremmo più riviverlo, perché la curva dei contagi è monitorata e non ci sono carenze di dispositivi. È impossibile ipotizzare una seconda ondata come la prima, ma dobbiamo entrare nell’ottica che dal 3 giugno siamo ripartiti dal via e stiamo monitorando la risalita della curva. Poi, complice una estate un po’ troppo allegra, con decisioni che non dovevano essere prese, come la riapertura delle discoteche, la curva è risalita da 1.400 casi a settimana a 1.400 al giorno, anzi ora la media è 1.700“. È quanto ha dichiarato il presidente della Fondazione, Nino, al Forum Sistema Salute, a Firenze. “Con questo ritmo di crescita lineare e non esponenziale – sottolinea ...

Fisio93 : RT @Cartabellotta: La nemesi del “non ce n’è #coviddi”. #Sicilia prima per % pazienti in ospedale sugli “attualmente positivi” #coronaviru… - concettaconsoli : RT @Cartabellotta: #coronavirus clinicamente risorto? No, semplicemente non è mai morto #Covid_19 - LucyvanPelt86 : RT @Cartabellotta: #coronavirus clinicamente risorto? No, semplicemente non è mai morto #Covid_19 - Andrea13411675 : RT @Cartabellotta: La nemesi del “non ce n’è #coviddi”. #Sicilia prima per % pazienti in ospedale sugli “attualmente positivi” #coronaviru… - GerardoDAmico : RT @Cartabellotta: La nemesi del “non ce n’è #coviddi”. #Sicilia prima per % pazienti in ospedale sugli “attualmente positivi” #coronaviru… -