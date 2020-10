Contagi sempre alti ma con più tamponi (Di venerdì 2 ottobre 2020) In leggero calo la curva epidemica in Italia, con 2.499 casi oggi contro i 2.548 di ieri, con però un aumento dei tamponi, 120.301 (duemila più di ieri), nuovo record assoluto. Il totale dei casi sale a 319.908. Stabili i decessi, oggi 23 (ieri 24), per un totale di 35.041. I guariti sono 1.126 (ieri 1.140), e sono 229.970 in tutto. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 2 ottobre 2020) In leggero calo la curva epidemica in Italia, con 2.499 casi oggi contro i 2.548 di ieri, con però un aumento dei, 120.301 (duemila più di ieri), nuovo record assoluto. Il totale dei casi sale a 319.908. Stabili i decessi, oggi 23 (ieri 24), per un totale di 35.041. I guariti sono 1.126 (ieri 1.140), e sono 229.970 in tutto. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

Boom dei contagi: il virus salva Conte

Una tempistica insolitamente celere per un esecutivo sempre pronto a temporeggiare su tutti i fronti ... di tanta fretta non sia solo nella preoccupante risalita della curva dei contagi. Conte, ...

