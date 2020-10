Borgo Marinari | scatta il sequestro alle strutture esterne di Zi Teresa e Bersagliera

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Gli Ufficiali della Guardia Costiera di Napoli e agenti dell’Unità operativa Tutela edilizia della polizia municipale di Napoli hanno eseguito un decreto dipreventivo, emesso dal gip di Napoli su richiesta della Procura partenopea, avente ad oggetto le dueantistanti i ristoranti “Zi” e “La” deldi Napoli. Il procedimento è iscritto nei riguardi dei proprietari o gestori dei due ristoranti e i reati per i quali si procede sono occupazione non autorizzata del demanio marittimo, invasione di terreni pubblici e lesione colposa. Le indagini sonote a seguito della querela presentata da una persona ...

La Repubblica

