Atletico Madrid, questo deve essere l’anno di Joao Felix (Di venerdì 2 ottobre 2020) In queste due prime partite dell’Atletico Madrid, abbiamo visto un grande Joao Felix. Ha un peso sempre più importante nella squadraDopo aver demolito il Granada, l‘Atletico Madrid di Simeone non è andato oltre lo 0-0 in casa dell’Huesca. Gli avversari hanno disputato una gara molto attenta in fase difensiva, con un 5-4-1 che ha chiuso bene gli spazi. I colchoneros per larghe fasi del match hanno faticato a sfondare: nel finale hanno poi condotto un vero e proprio assedio, con il risultato che non è però mutato.L’aspetto positivo è che in queste due partite si sta vedendo un Joao Felix finalmente trascinatore dell’Atletico Madrid. L’anno scorso, il ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 2 ottobre 2020) In queste due prime partite dell’, abbiamo visto un grande. Ha un peso sempre più importante nella squadraDopo aver demolito il Granada, l‘di Simeone non è andato oltre lo 0-0 in casa dell’Huesca. Gli avversari hanno disputato una gara molto attenta in fase difensiva, con un 5-4-1 che ha chiuso bene gli spazi. I colchoneros per larghe fasi del match hanno faticato a sfondare: nel finale hanno poi condotto un vero e proprio assedio, con il risultato che non è però mutato.L’aspetto positivo è che in queste due partite si sta vedendo unfinalmente trascinatore dell’. L’anno scorso, il ...

