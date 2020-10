Anziani picchiati nella Rsa (denunciati da Guzzetti): 4 ammettono in Tribunale (Di venerdì 2 ottobre 2020) “Fai schifo”, “ma quando muori?”, “Adesso qui ci vorrebbe un’insulina fatta bene…”, sono solo alcune delle frasi catturate dai microfoni nascosti durante le indagini sui maltrattamenti nella casa di riposo di Besana Brianza. L’altro giorno si è chiuso con 4 patteggiamenti a pene che vanno da 1 anno e 4 mesi a 1 anno e … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di venerdì 2 ottobre 2020) “Fai schifo”, “ma quando muori?”, “Adesso qui ci vorrebbe un’insulina fatta bene…”, sono solo alcune delle frasi catturate dai microfoni nascosti durante le indagini sui maltrattamenticasa di riposo di Besana Brianza. L’altro giorno si è chiuso con 4 patteggiamenti a pene che vanno da 1 anno e 4 mesi a 1 anno e … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Ultime Notizie dalla rete : Anziani picchiati Insulti e botte agli anziani in un ospizio della Zisa: "Era una casa degli orrori", due arresti PalermoToday Rapine in villa e truffe ad anziani: sgominata banda di finti carabinieri

Aveva agito anche in provincia di Bergamo la banda smantellata dai carabinieri del comando provinciale di Pavia e della Direzione Investigativa Antimafia di Milano che truffava anziani e rapinava fami ...

Anziana picchiata e derubata in parrocchia: Carabinieri arrestano l’autrice dello scippo

ALESSANDRIA - I Carabinieri di Alessandria Cristo hanno tratto in arresto, in flagranza del reato di rapina una 48enne italiana, G. M., di origini ...

