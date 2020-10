Anche in Basilicata scatta l'obbligo di indossare la mascherina all'aperto (Di venerdì 2 ottobre 2020) POTENZA - Anche in Basilicata diventa obbligatorio indossare la mascherina Anche all'aperto. Lo prevede un'ordinanza firmata oggi dal presidente della Giunta regionale, Vito Bardi. L'uso della ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 2 ottobre 2020) POTENZA -indiventa obbligatoriolaall'. Lo prevede un'ordinanza firmata oggi dal presidente della Giunta regionale, Vito Bardi. L'uso della ...

