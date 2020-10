Al Valente tre contagi e tre classi in quarantena | ma didattica va avanti

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Roma – Sale a tre il numero dei positivi all’istituto comprensivo ‘Giovan Battista’ di Roma. Sempre tre, quindi, sono leinper cui e’ scattata laa distanza. Una situazione che pero’ non ha spaventato la dirigente scolastica, Rosamaria Lauricella, che ha deciso comunque di far partire il tempo pieno dalla prossima settimana. “La situazione non e’ idilliaca, ma per il momento abbiamo tutti gli insegnanti necessari, e accorciando di un po’ le ore, riusciamo a garantire un servizio molto utile per le famiglie”, spiega all’agenzia di stampa Dire. Il tempo pieno coinvolgera’ piu’ di 500 bambini divisi in due plessi, e sara’ attivato anche grazie all’organico Covid richiesto dalla ...