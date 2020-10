Adinolfi su Trump positivo: «Noi protetti dal Signore» (Di venerdì 2 ottobre 2020) La notizia del contagio di Donald Trump e della First Lady Melania ha fatto il giro del mondo in pochi istanti. Molti politici e presidenti hanno fatto i propri auguri di pronta guarigione al numero uno della Casa Bianca. Tra chi ha espresso un pensiero su questo caso, c’è anche Mario Adinolfi su Trump positivo. Il fondatore de Il Popolo della Famiglia ha fatto un parallelo tra quanto accaduto negli Stati Uniti e cosa è successo a lui dopo il congresso Nazionale del PdF. E, secondo lui, nessuno dei partecipanti si è contagiato grazie alla protezione del Signore. LEGGI ANCHE > Mario Adinolfi spiega che il Popolo della Famiglia voterà no al referendum sul taglio dei parlamentari Il racconto arriva dalla pagina Facebook di Mario ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 2 ottobre 2020) La notizia del contagio di Donalde della First Lady Melania ha fatto il giro del mondo in pochi istanti. Molti politici e presidenti hanno fatto i propri auguri di pronta guarigione al numero uno della Casa Bianca. Tra chi ha espresso un pensiero su questo caso, c’è anche Mariosu. Il fondatore de Il Popolo della Famiglia ha fatto un parallelo tra quanto accaduto negli Stati Uniti e cosa è successo a lui dopo il congresso Nazionale del PdF. E, secondo lui, nessuno dei partecipanti si è contagiato grazie alla protezione del. LEGGI ANCHE > Mariospiega che il Popolo della Famiglia voterà no al referendum sul taglio dei parlamentari Il racconto arriva dalla pagina Facebook di Mario ...

Amy Coney Barrett è una donna. È giovane, è preparata, è anche molto telegenica. Se non fosse cattolica sarebbe perfetta. Almeno per i media americani, che indirizzano il consenso in base allo stupida ...

