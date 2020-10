Tragedia in autostrada, scende dal mezzo e viene travolto (Di giovedì 1 ottobre 2020) L’incidente mortale è accaduto in A27 tra i caselli di Treviso Nord e Treviso Sud nel pomeriggio di ieri verso le 17.30. Morto Gino Gaion di 79 anni TREVISO – Il conducente di un camion ha perso il proprio carico. Ha accostato ed è sceso ma è stato travolto da un’auto. L’episodio è accaduto ieri … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di giovedì 1 ottobre 2020) L’incidente mortale è accaduto in A27 tra i caselli di Treviso Nord e Treviso Sud nel pomeriggio di ieri verso le 17.30. Morto Gino Gaion di 79 anni TREVISO – Il conducente di un camion ha perso il proprio carico. Ha accostato ed è sceso ma è statoda un’auto. L’episodio è accaduto ieri … L'articolo proda YesLife.it.

