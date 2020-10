The Mandalorian 2: un poster inedito della seconda stagione (Di giovedì 1 ottobre 2020) The Mandalorian 2 arriverà sugli schermi di Disney+ il 30 ottobre e online è stato condiviso un suggestivo poster inedito della nuova stagione. The Mandalorian 2 debutterà sugli schermi di Disney+ il 30 ottobre e il poster inedito mostra il protagonista interpretato da Pedro Pascal e il Bambino in viaggio sul loro veicolo spaziale. L'immagine ritrae i due personaggi in un paesaggio illuminato dalla luce di una luna e il simpatico Baby Yoda sembra interessato a vedere ciò che lo circonda. Ecco la locandina: La sinossi della seconda stagione di The Mandalorian è la seguente: "Il Mandaloriano e il Bambino continuano il loro viaggio, ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 1 ottobre 2020) The2 arriverà sugli schermi di Disney+ il 30 ottobre e online è stato condiviso un suggestivonuova. The2 debutterà sugli schermi di Disney+ il 30 ottobre e ilmostra il protagonista interpretato da Pedro Pascal e il Bambino in viaggio sul loro veicolo spaziale. L'immagine ritrae i due personaggi in un paesaggio illuminato dalla luce di una luna e il simpatico Baby Yoda sembra interessato a vedere ciò che lo circonda. Ecco la locandina: La sinossidi Theè la seguente: "Ilo e il Bambino continuano il loro viaggio, ...

