Sui delta dei fiumi vivono 340 milioni di persone a rischio di inondazione

I delta dei fiumi sono densamente popolati e alcuni dei più affollati si trovano nel raggio di azione dei cicloni tropicali . Con il riscaldamento globale questi fenomeni sono destinati ad aumentare ...

Eppure, nonostante le dimensioni del fenomeno, finora non si sapeva nemmeno con certezza quante persone vivono sui delta. Secondo le stime di un nuovo studio guidato dalla Indiana University, basato ...

Il razzo ULA Delta IV Heavy non decolla, la piattaforma di lancio è troppo vecchia!

Tutto nasce dal lancio di un satellite spia per conto del National Reconnaissance Office del Dipartimento della Difesa (missione NROL-44). Il razzo Delta IV Heavy ha cercato di prendere il volo per pi ...

