Serie C, ancora deferimenti: “mancato rispetto dei controlli sanitari” (Di giovedì 1 ottobre 2020) Il Procuratore Federale, a seguito delle verifiche eseguite dai pool ispettivi della Procura Federale in relazione a quanto previsto dai Protocolli Sanitari finalizzati al contenimento dell’emergenza epidemiologia da COVID-19 emanati dalla FIGC e validati dalle Autorità sanitarie e governative competenti e a quanto previsto dalla normativa federale, ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare Giuseppe Pace, presidente del C.d.A. e legale rappresentante tesserato all’epoca dei fatti per la società Trapani Calcio, Monica Pretti, presidente del C.d.A. e legale rappresentante tesserata all’epoca dei fatti per la società Trapani Calcio e Giuseppe Mazzarella, responsabile Sanitario tesserato all’epoca dei fatti per la società Trapani Calcio s.r.l.. I deferimenti riguardano le violazioni di quanto ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 1 ottobre 2020) Il Procuratore Federale, a seguito delle verifiche eseguite dai pool ispettivi della Procura Federale in relazione a quanto previsto dai Protocolli Sanitari finalizzati al contenimento dell’emergenza epidemiologia da COVID-19 emanati dalla FIGC e validati dalle Autorità sanitarie e governative competenti e a quanto previsto dalla normativa federale, ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare Giuseppe Pace, presidente del C.d.A. e legale rappresentante tesserato all’epoca dei fatti per la società Trapani Calcio, Monica Pretti, presidente del C.d.A. e legale rappresentante tesserata all’epoca dei fatti per la società Trapani Calcio e Giuseppe Mazzarella, responsabile Sanitario tesserato all’epoca dei fatti per la società Trapani Calcio s.r.l.. Iriguardano le violazioni di quanto ...

juventusfc : ?? @AlvaroMorata: «Ho seguito la Serie A, ed è diventata molto competitiva. Vincere ancora, dopo tanti anni, è sempr… - hollandscurls_ : se seguite la serie e ancora non ci conosciamo/non abbiamo mai interagito fatevi avanti, ho voglia di conoscere gen… - DiPasquaStefano : RT @nodangerinsoul_: In Turchia cancellando Bay Yanlis hanno rigettato anche Can, non solo Özgür. Ecco cosa vorrei fare capire a coloro che… - acquazuccherata : @falsegoddess_ anche perché one piece ha quasi 950 episodi(?) e non è ancora finito, probabilmente nessuno vivrà ab… - VictoriaFSdV : RT @nodangerinsoul_: In Turchia cancellando Bay Yanlis hanno rigettato anche Can, non solo Özgür. Ecco cosa vorrei fare capire a coloro che… -