Roma ‘Schiavo negro | dacci le sigarette e i soldi’ | baby gang bullizzava e terrorizzava un 15enne

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Usavano Instagram per vessare, minacciare e insultare un ragazzino di 15 anni tramite profili fittizi creati appositamente, che poi utilizzavano in una chat privata dove il ragazzo è stato bullizzato a Maggio ad Agosto. La vittima, piegata alle volontà dei suoi aguzzini che gli avevano indotto un perenne stato di paura e un fondato timore per la sua incolumità e per quelli dei familiari, ha iniziato a soffrire di disturbi d’ansia che lo hanno portato ad un lungo periodo di degenza al “Bambin Gesù”. I tre ragazzini aveva creato degli account falsi con i quali fingevano di essere amici dele ne catturavano la fiducia, per poi invece costringerlo a cedere soldi e, oltre a insultarlo pesantemente con frasi del tipo “Schiavo, devi fare quello che diciamo noi. Vai a ...