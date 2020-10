Muore in un incidente stradale ex calciatore della Spal (Di giovedì 1 ottobre 2020) Si allunga la scia di sangue nel novarese, sul tratto dell'autostrada A26. Stavolta poco prima del casello di Romagnano-Ghemme, in direzione Gravellona Toce, hanno perso la vita tre uomini, tra i quali l'ex calciatore di Spal, Monza, Spezia e Carrarese Simonluca Agazzone di 39 anni. L'auto sulla quale viaggiava il 39enne, in compagnia di un altro calciatore, Matteo Ravetto, e una terza persona, ha investito due grossi cinghiali, finendo fuori strada: impatto letale, salva solo la terza persona, che era alla guida del mezzo. ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di giovedì 1 ottobre 2020) Si allunga la scia di sangue nel novarese, sul tratto dell'autostrada A26. Stavolta poco prima del casello di Romagnano-Ghemme, in direzione Gravellona Toce, hanno perso la vita tre uomini, tra i quali l'exdi, Monza, Spezia e Carrarese Simonluca Agazzone di 39 anni. L'auto sulla quale viaggiava il 39enne, in compagnia di un altro, Matteo Ravetto, e una terza persona, ha investito due grossi cinghiali, finendo fuori strada: impatto letale, salva solo la terza persona, che era alla guida del mezzo. ITA Sport Press.

