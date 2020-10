Mac Davis, chi era il cantautore morto a 78 anni (Di giovedì 1 ottobre 2020) Il leggendario cantante, collaboratore di Elvis Presley e compositore country Mac Davis è morto all’età di 78 anni. La notizia arriva giorni dopo che la famiglia di Davis ha annunciato che il musicista era “gravemente malato” dopo aver subito un intervento al cuore a Nashville. Tutte le canzoni di Mac Davis Il nativo texano è nato a Lubbock nel 1942 e è diventato famoso lavorando come autore di canzoni per Elvis Presley nel 1969. Davis è dietro i testi di alcuni dei brani più memorabili di Presley come “In the Ghetto”, “Memories”, “Don’t Cry Daddy” e il suo successo postumo “A Little Less Conversation”. Il catalogo di canzoni di Davis include anche ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di giovedì 1 ottobre 2020) Il leggendario cantante, collaboratore di Elvis Presley e compositore country Macall’età di 78. La notizia arriva giorni dopo che la famiglia diha annunciato che il musicista era “gravemente malato” dopo aver subito un intervento al cuore a Nashville. Tutte le canzoni di MacIl nativo texano è nato a Lubbock nel 1942 e è diventato famoso lavorando come autore di canzoni per Elvis Presley nel 1969.è dietro i testi di alcuni dei brani più memorabili di Presley come “In the Ghetto”, “Memories”, “Don’t Cry Daddy” e il suo successo postumo “A Little Less Conversation”. Il catalogo di canzoni diinclude anche ...

