L’italiano Carlo Mazzone è tra i 10 docenti più bravi del mondo

ROMA – Un docente di informatica che ha elaborato delle metodologie didattiche innovative, che stimola i suoi studenti a progettare start-up imprenditoriali, che si batte contro la dispersione scolastica in una zona afflitta da un forte tasso d'emigrazione. È Carlo Mazzone, il primo docente italiano ad essere nominato nella rosa dei dieci finalisti del Global Teacher Prize, riconoscimento da 1 milione di dollari che premia gli insegnanti che hanno avuto un impatto positivo non solo sugli studenti, ma anche sulle comunità che li circondano.

