Juve news su calciomercato | Chiesa vicino | Costa non parte

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Pur di arrivare a Federico, la dirigenza bianconera è al lavoro per trovare un piano alternativo a quello che parlava dell’imprescindibilità di una cessione di Douglas: il brasiliano continua a fare muro, rifiutando fin qui tutte le proposte arrivate, sta aspettando una mossa concreta del Manchester City., ultimesuIn ogni modo prova comunque a convincere Andrea Pirlo. Ciò nonostante lanon molla, anzi, accelera su questo fronte: dai contatti continui con l’intermediario Fali Ramadani si è passati a un’offerta che prevede un prestito oneroso con opzione di riscatto (diritto pronto a diventare obbligo quasi automaticamente) per una cifra ...

juventusfc : Andrea Agnelli: «Rispettiamo il protocollo» - juventusfc : Grazie di tutto, @DanieleRugani! ?? - juventusfc : Accordo con l'@Udinese_1896 per l'acquisizione di Rolando Mandragora ?? - persemprecalcio : ? #Juve | situazione #tamponi e #nazionale per #Bonucci e #Chiellini ?? @NoNameAgency_ - ShootersykEku : Più assurdo è quando una donna vorrebbe sostituirsi al marito esperto e bandiera di una squadra... -

Ultime Notizie dalla rete : Juve news

La vicenda Juve-Napoli sembra non aver mai fine. La Procura della Federcalcio ha aperto un'inchiesta sulla corretta applicazione da parte del Napoli dei protocolli sanitari validati dal Cts subito ...Il presidente della Lega Pro "Juve-Napoli? Casi simili vanno evitati" ROMA (ITALPRESS) - "Il futuro della Serie C mi preoccupa tantissimo: con la massima attenzione per la salute, per noi da ...