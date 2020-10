Il nuovo Chromecast non supporterà Google Stadia al lancio (Di giovedì 1 ottobre 2020) Asorpresa arriva la notizia che Stadia non sarà incluso al debutto del nuovo Chromecast di Google. Ecco quando potrebbe arrivare il servizio L’ultimo Chromecast di Google con dongle Google TV verrà lanciato senza l’accesso al servizio di streaming di giochi dell’azienda, Stadia. Il nuovo dongle, che si è mostrato ieri sera all’evento Google Late Night In, non avrà la funzionalità Stadia al momento del lancio. Google, ad ogni modo, prevede che Stadia diventerà disponibile sul dispositivo nel 2021. Ecco quando indicativamente potremo vedere Stadia sul ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 1 ottobre 2020) Asorpresa arriva la notizia chenon sarà incluso al debutto deldi. Ecco quando potrebbe arrivare il servizio L’ultimodicon dongleTV verrà lanciato senza l’accesso al servizio di streaming di giochi dell’azienda,. Ildongle, che si è mostrato ieri sera all’eventoLate Night In, non avrà la funzionalitàal momento del, ad ogni modo, prevede chediventerà disponibile sul dispositivo nel 2021. Ecco quando indicativamente potremo vederesul ...

