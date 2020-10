Giletti manda in carcere il boss mafioso. Tutto merito di questo servizio | Video (Di giovedì 1 ottobre 2020) Gino Bontempo, accusato dalla Procura di Messina diretta dal procuratore Maurizio De Lucia di essere a capo della famiglia mafiosa dei Batanesi, è stato sorpreso, da un inviato della trasmissione de La 7 Non è l'Arena condotta da Massimo Giletti, fuori casa col cellulare in mano. Peccato che essendo ai domiciliari, pena concessa per motivi di salute, si tratti di una violazione degli obblighi imposti dal giudice. I pm hanno chiesto e ottenuto dal gip l'inasprimento della misura cautelare imposta al presunto boss accusato, oltre che di mafia, di essere tra gli ideatori di una truffa milionaria all'Ue sui contributi agricoli messa a segno dal clan. I carabinieri del Ros gli hanno appena notificato la nuova ordinanza di custodia cautelare ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 ottobre 2020) Gino Bontempo, accusato dalla Procura di Messina diretta dal procuratore Maurizio De Lucia di essere a capo della famiglia mafiosa dei Batanesi, è stato sorpreso, da un inviato della trasmissione de La 7 Non è l'Arena condotta da Massimo, fuori casa col cellulare in mano. Peccato che essendo ai domiciliari, pena concessa per motivi di salute, si tratti di una violazione degli obblighi imposti dal giudice. I pm hanno chiesto e ottenuto dal gip l'inasprimento della misura cautelare imposta al presuntoaccusato, oltre che di mafia, di essere tra gli ideatori di una truffa milionaria all'Ue sui contributi agricoli messa a segno dal clan. I carabinieri del Ros gli hanno appena notificato la nuova ordinanza di custodia cautelare ...

Gino Bontempo, accusato dalla Procura di Messina diretta dal procuratore Maurizio De Lucia di essere a capo della famiglia mafiosa dei Batanesi, è stato sorpreso, da un inviato della trasmissione de ...

Sono parole che commuovono quelle rilasciate dalla nota conduttrice televisiva e giornalista Rita Dalla Chiesa. Ospite di Massimo Giletti in quel di Non è l’Arena, tornato recentemente in onda su La7, ...

I mafiosi stanno tornando a casa nel silenzio, ma grazie al nostro lavoro abbiamo mandato a casa il capo del Dap. Massimo Giletti torna da domenica 27 settembre… Leggi ...

