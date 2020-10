GF Vip | le gieffine parlano di Cecilia e Ignazio e dell’armadio dove si sono chiusi

Leggi su biccy

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Stefania Orlando non è solo una perfetta concorrente del GF Vip, ma a quanto pare è anche una fan del programma, perché in queste settimane ha dimostrato in più occasioni di conoscere tutti gli avvenimenti trash delle scorse edizioni. Ieri notte la conduttrice mentre era in camera con Matilde Brandi ha ricordato l’armadio gate e le corna cheRodriguez ha messo a Francesco Monte. La Brandi invece non è sembrata molto ferrata in “GF History”. S: “Che poi non è mica detto che non nasca una storia con uno che è fidanzato. Non vi ricordate, la sorella di Belen? Lei praticamente era impegnata, stava con Francesco Monte però dentro si è innamorata diMoser”. M: “E chi è questo? Mai sentito? ...