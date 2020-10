Filippo Inzaghi “Non è con l’Inter che dobbiamo fare i punti” (Di giovedì 1 ottobre 2020) Il tecnico dei sanniti Filippo Inzaghi dà il peso giusto alla sconfitta sonora rimediata contro l’Inter di Antonio Conte: “Non sono queste le partite dove dobbiamo portare a casa punti, in queste partite dobbiamo costruire coraggio e mentalità“ Soddisfazione però da parte di Filippo Inzaghi per la reazione avuta dalla squadra. Il tecnico ha sottolineato come la sua intenzione fosse quella di non chiudersi in difesa, ma comunque di provare ad impensierire la retroguardia nerazzurra. Abbiamo creato tante occasioni, dobbiamo portare a casa le cose positive. Serve più attenzione, abbiamo regalato due gol e in Serie A non si può fare. Potevamo perdere meglio, coprendoci, ma non è questo ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 1 ottobre 2020) Il tecnico dei sannitidà il peso giusto alla sconfitta sonora rimediata contro l’Inter di Antonio Conte: “Non sono queste le partite doveportare a casa punti, in queste partitecostruire coraggio e mentalità“ Soddisfazione però da parte diper la reazione avuta dalla squadra. Il tecnico ha sottolineato come la sua intenzione fosse quella di non chiudersi in difesa, ma comunque di provare ad impensierire la retroguardia nerazzurra. Abbiamo creato tante occasioni,portare a casa le cose positive. Serve più attenzione, abbiamo regalato due gol e in Serie A non si può. Potevamo perdere meglio, coprendoci, ma non è questo ...

