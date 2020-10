Fermi tutti! Elisabetta Gregoraci vuole fare l’amore con Pierpaolo Pretelli – Video (Di giovedì 1 ottobre 2020) Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli - GFVIP5 (US Endemol Shine) Galeotto fu il bacio che Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli si sono scambiati -complice il Grande Fratello che aveva organizzato una prova ad hoc- in uno degli ultimi appuntamenti serali di GF Vip. Sempre più vicini, “accoccolati”, timidi durante le puntate serali, un po’ meno di giorno, i due si sono avvicinati in maniera importante. E questo pomeriggio, Pretelli, chiacchierando con Matilde Brandi, sgancia la bomba: Lei mi ha detto una cosa. Mi guarda e fa… “vorrei fare l’amore con te”. Pierpaolo Pretelli confessa a Matilde Brandi: « ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 1 ottobre 2020)- GFVIP5 (US Endemol Shine) Galeotto fu il bacio chesi sono scambiati -complice il Grande Fratello che aveva organizzato una prova ad hoc- in uno degli ultimi appuntamenti serali di GF Vip. Sempre più vicini, “accoccolati”, timidi durante le puntate serali, un po’ meno di giorno, i due si sono avvicinati in maniera importante. E questo pomeriggio,, chiacchierando con Matilde Brandi, sgancia la bomba: Lei mi ha detto una cosa. Mi guarda e fa… “vorreil’amore con te”.confessa a Matilde Brandi: « ...

ZZiliani : FERMI TUTTI! Come ci raccontano oggi i media, “al momento l’ipotesi di investigatori e inquirenti è che l’universit… - ZZiliani : ULTIMORA. Alt, fermi tutti, ci siamo sbagliati! Mughini ci ricorda che non c’è uno straccio di prova, si è consulta… - AnnaMariaCastel : RT @ebreieisraele: Nono uohhh fermi tutti, il #papa alias #bergoglio è per la legge del #vaticano nullatenente, come tutti i #papi prima di… - Easy_Branches : RT @Network_Easy: FERMI TUTTI!!! C'è la SUPERSFIDA ROMA-JUVENTUS!!! PRONOSTICI - FANTAGABBO #2: Scarica Onefootball GRATIS da qui: http… - easyjanjansen : RT @Network_Easy: FERMI TUTTI!!! C'è la SUPERSFIDA ROMA-JUVENTUS!!! PRONOSTICI - FANTAGABBO #2: Scarica Onefootball GRATIS da qui: http… -