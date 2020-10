Esposito | “Porterò l’Inter sempre nel cuore Conte e Lukaku? Ecco cosa mi hanno detto”

Leggi su intermagazine

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Sebastianosi presenta ai suoi nuovi tifosi Tempo di presentazione ufficiale per Sebastianopassato dall’Inter alla Spal in questa finestra di mercato. L’ex attaccante nerazzurro ha parlato nel corso della conferenza stampa di presentazione. “midetto di far vedere quanto valgo e di divertirmi. Soprattutto il mister mi ha dato un sacco di consigli sia tattici che umani. Romelu invece mi ha detto di dareil massimo in campo, perché solo così si raggiungono gli obiettivi. Porteròcon me i colori nerazzurri”. L'articolo: “Porterò l’Internele ...