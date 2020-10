Doctor Strange 2, Benedict Cumberbatch: "Le riprese inizierano a metà ottobre o a novembre" (Di giovedì 1 ottobre 2020) Benedict Cumberbatch ha svelato quando è previsto l'inizio delle riprese di Doctor Strange 2, il sequel del film Marvel di cui è assoluto protagonista. Le riprese del film Doctor Strange in the Multiverse of Madness sembra stiano per iniziare: Benedict Cumberbatch ha infatti aggiornato i fan sulla situazione dell'atteso progetto Marvel. L'attore ha parlato a Watch Time India del suo ritorno nel mondo dei fumetti in vista del debutto del sequel che dovrebbe uscire nelle sale americane il 25 marzo 2022. Benedict Cumberbatch ha raccontato: "Sono impegnato nella pre-produzione del secondo film di Doctor Strange, ed è qualcosa di davvero ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 1 ottobre 2020)ha svelato quando è previsto l'inizio delledi2, il sequel del film Marvel di cui è assoluto protagonista. Ledel filmin the Multiverse of Madness sembra stiano per iniziare:ha infatti aggiornato i fan sulla situazione dell'atteso progetto Marvel. L'attore ha parlato a Watch Time India del suo ritorno nel mondo dei fumetti in vista del debutto del sequel che dovrebbe uscire nelle sale americane il 25 marzo 2022.ha raccontato: "Sono impegnato nella pre-produzione del secondo film di, ed è qualcosa di davvero ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? Doctor Strange 2, Benedict Cumberbatch: 'Le riprese inizierano a metà ottobre o a novembre'… - Waltery02 : RT @wizardsloki: come minimo iniziano le riprese di Doctor Strange per Halloween e Benedict va in giro vestito da Stephen come fece in quel… - starwidcw : le riprese di doctor strange 2 inizieranno a fine ottobre inizio novembre... STO URLANDO - Lisa76843717 : RT @wizardsloki: come minimo iniziano le riprese di Doctor Strange per Halloween e Benedict va in giro vestito da Stephen come fece in quel… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Doctor Strange 2 – Cumberbatch rivela l’inizio delle riprese -

Ultime Notizie dalla rete : Doctor Strange Doctor Strange 2 - Cumberbatch rivela l'inizio delle riprese ScreenWEEK - Cinema e Serie TV Doctor Strange 2, Benedict Cumberbatch svela quando inizieranno le riprese

L'attore ha confermato che manca ormai pochissimo all'inizio delle riprese di Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Doctor Strange 2: le riprese inizieranno tra poche settimane

Benedict Cumberbatch è ormai una presenza fissa del MCU da anni e il suo Doctor Strange ha trovato l'affetto dei fan, anche di quelli dei fumetti. Tuttavia il sequel di Doctor Strange ha dovuto ...

L'attore ha confermato che manca ormai pochissimo all'inizio delle riprese di Doctor Strange in the Multiverse of Madness.Benedict Cumberbatch è ormai una presenza fissa del MCU da anni e il suo Doctor Strange ha trovato l'affetto dei fan, anche di quelli dei fumetti. Tuttavia il sequel di Doctor Strange ha dovuto ...