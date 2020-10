Di Battista contro la linea del Movimento: “L’alleanza strutturale con il Pd per noi è la morte nera. Il problema principale è l’identità” (Di giovedì 1 ottobre 2020) “Penso che l’alleanza strutturale, così come la stanno chiamando, con il Pd sia per noi la morte nera. Ci sono persone che sono sempre state contrarie al capo politico. Altre persone in questo momento spingono per la leadership collegiale perché c’è il pericolo che possa diventare io, questa è la verità”. E’ quanto ha detto nel corso di un’intervista a Piazzapulita, Alessandro Di Battista. Parlando della campagna elettorale per i ballottaggi, l’esponente pentastellato ha aggiunto: “Che ci vada Di Maio, che si è speso per queste alleanze territoriali, mi sembra più che sacrosanto. Quando vedo i risultati del Movimento all’interno di queste coalizioni non penso che siano risultati ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 1 ottobre 2020) “Penso che l’alleanza, così come la stanno chiamando, con il Pd sia per noi la. Ci sono persone che sono sempre state contrarie al capo politico. Altre persone in questo momento spingono per la leadership collegiale perché c’è il pericolo che possa diventare io, questa è la verità”. E’ quanto ha detto nel corso di un’intervista a Piazzapulita, Alessandro Di. Parlando della campagna elettorale per i ballottaggi, l’esponente pentastellato ha aggiunto: “Che ci vada Di Maio, che si è speso per queste alleanze territoriali, mi sembra più che sacrosanto. Quando vedo i risultati delall’interno di queste coalizioni non penso che siano risultati ...

Alla domanda, “Lei andrà a fare campagna elettorale?”, Di Battista risponde: “Non lo so, non ho ancora deciso, che ci vada Luigi Di Maio che si è speso per questa alleanza territoriale mi sembra più c ...

M5s: Di Battista, stiamo diventando come l'Udeur

Così facendo si andrà verso una direzione di indebolimento del M5S e si diventerà un partito più come l'Udeur, ...

