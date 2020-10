Coronavirus, i nuovi 'cani' robot per gli anziani in isolamento (Di giovedì 1 ottobre 2020) Scodinzola, dorme e risponde ai comandi vocali. Sembra un cane, ma non lo è. Si chiama Jennie, è un robot, o animale domestico automatizzato, apparso per la prima volta diversi anni fa nelle case di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 1 ottobre 2020) Scodinzola, dorme e risponde ai comandi vocali. Sembra un cane, ma non lo è. Si chiama Jennie, è un, o animale domestico automatizzato, apparso per la prima volta diversi anni fa nelle case di ...

MediasetTgcom24 : Coronavirus: 1.851 nuovi contagi (105mila tamponi), 19 morti e 1198 guariti - RegLombardia : #LNews Aumentano guariti e dimessi (+236). Sono 201 i nuovi positivi per una percentuale pari all’1% ????… - RegLombardia : #LNews Effettuati 13.791 tamponi. Sono 203 i nuovi positivi per una percentuale pari all’1,4%. Alto il numero dei… - infoitinterno : Coronavirus, 23 nuovi contagi in Umbria | L’aggiornamento per comune - infoitinterno : Coronavirus, 29 settembre in Umbria 23 nuovi casi -