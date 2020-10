Champions League 19/20, Joshua Kimmich è il miglior difensore (Di giovedì 1 ottobre 2020) Battuta la concorrenza dei compagni di squadra David Alaba e Alphonso Davies. Joshua Kimmich è stato premiato come miglior difensore dell’edizione 2019/20 della Champions League. Il giocatore del Bayern Monaco ha chiuso la manifestazione con 4 gol e 2 assist in 11 partite, tra cui una rete nell’epica vittoria per 8-2 sul Barcellona nei quarti di finale. ✨ #UCL Defender of the Season ✨ 🥇 𝗞𝗜𝗠𝗠𝗜𝗖𝗛 🔴#UEFAawards #UCLdraw pic.twitter.com/Ld9j2clgpD — #UCLdraw (@ChampionsLeague) October 1, 2020 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 1 ottobre 2020) Battuta la concorrenza dei compagni di squadra David Alaba e Alphonso Davies.è stato premiato comedell’edizione 2019/20 della. Il giocatore del Bayern Monaco ha chiuso la manifestazione con 4 gol e 2 assist in 11 partite, tra cui una rete nell’epica vittoria per 8-2 sul Barcellona nei quarti di finale. ✨ #UCL Defender of the Season ✨ 🥇 𝗞𝗜𝗠𝗠𝗜𝗖𝗛 🔴#UEFAawards #UCLdraw pic.twitter.com/Ld9j2clgpD — #UCLdraw (@) October 1, 2020 Leggi su Calcionews24.com

OfficialSSLazio : ??????L'attesa è finita, sta per iniziare il sorteggio della fase a gironi della Champions League 2020/2021 #UCLdraw - OptaPaolo : 5 - Lionel Messi e Cristiano Ronaldo si sono affrontati 5 volte in Champions League: due vittorie per il giocatore… - marca : #UCLDraw ???? ¡El Barça al grupo de la Juve! A: Bayern???? Atleti???? B: Real Madrid???? C: Porto???? D: Liverpool?????????????? E… - CianoBelIi_ : RT @OptaPaolo: 5 - Lionel Messi e Cristiano Ronaldo si sono affrontati 5 volte in Champions League: due vittorie per il giocatore del Barce… - zack_nihat : RT @OptaPaolo: 5 - Lionel Messi vs Cristiano Ronaldo in the UEFA Champions League Messi W: 2 Draws: 2 CR W: 1 Goals Messi: 3 Goals Ronald… -